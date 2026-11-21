बेवर। लंबित मांगों के पूरी करने के समर्थन में आवाज बुलंद करते हुए रोजगार सेवकों ने आंदोलन की राह पकड़ी। शनिवार को खंड विकास कार्यालय पर रोजगार सेवकों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन बीडीओ को सौंपा। इसमें 23 नवंबर से शुरू होने वाले विशेष रोजगार सृजन सप्ताह के बहिष्कार की घोषणा की गई।ब्लॉक अध्यक्ष रामगोपाल सिंह बैस ने बताया कि रोजगार सेवक 24 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय, कैशलेस चिकित्सा सुविधा, ईपीएफ सहित अन्य विभागीय समस्याओं के समाधान की मांग कर रहे हैं। एक सप्ताह पहले संगठन और अधिकारियों के बीच हुई वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकलने पर यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि 27 नवंबर से जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। मांगें पूरी नहीं होने पर तीन दिसंबर को प्रदेशभर के रोजगार सेवक लखनऊ में विधानसभा का घेराव करेंगे। इस दौरान मनोज चौहान, राजपाल, अवनीश यादव, जितेंद्र कुमार, दीपू कुमार, धर्मेंद्र, सतेंद्र, रजनीश सहित अन्य रोजगार सेवक मौजूद रहे।

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