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महोबा: मूसलाधार बारिश में भरभराकर ढहा मकान, बुजुर्ग दंपती की मलबे में दबकर मौत

Himanshu Awasthi

Updated Wed, 26 Aug 2026 08:22 AM IST Updated Wed, 26 Aug 2026 08:22 AM IST







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श्रीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत सिजहरी गांव में मंगलवार रात मूसलाधार बारिश के दौरान एक पक्का मकान अचानक ढह गया। इस भीषण हादसे में मलबे के नीचे दबकर बुजुर्ग दंपती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पांच वर्षीय नातिन मामूली रूप से घायल हो गई। ... और पढ़ें

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