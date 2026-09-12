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Mahoba News: बीमा कंपनी एजेंटों की मनमानी, खाली प्रपत्रों पर कराए हस्ताक्षर

Sat, 12 Sep 2026 12:22 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 12:22 AM IST
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Arbitrary conduct by insurance company agents: getting signatures on blank forms.
महोबा। फसल सर्वे के नाम पर बीमा कंपनी के एजेंटों की मनमानी से किसान परेशान हैं। एजेंट किसानों से खाली प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करा रहे हैं, ऐसे कई मामले सामने आए हैं। जय जवान जय किसान एसोसिएशन ने इस समस्या पर आवाज उठाई है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने एडीएम न्यायिक सुखबीर सिंह को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मामले में कार्रवाई की मांग की है।
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ज्ञापन में बताया गया कि किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कराया था। प्रतिकूल मौसम से फसलों को भारी नुकसान हुआ। किसानों ने टोल-फ्री नंबर पर दावे दर्ज कराए थे। इफको टोकियो कंपनी के एजेंट और सर्वेयर इन दावों की जांच कर रहे हैं। किसानों ने शिकायत की है कि जांच के दौरान एजेंट उन्हें परेशान कर रहे हैं। सर्वे प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं की जा रही हैं।
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तहसील कुलपहाड़ के पुरवा पनवाड़ी गांव के करीब 14 किसानों ने आरोप लगाया है। बीमा कंपनी के एजेंटों ने उनसे खाली सर्वे फॉर्म में हस्ताक्षर कराए हैं। सर्वे प्रपत्र में फसल का विवरण, नुकसान का प्रतिशत और अन्य तथ्य नहीं भरे गए थे। महोबा तहसील के पचपहरा निवासी किसान रामकिशन ने भी ऐसी ही शिकायत की है। एजेंट ने उनसे खाली फॉर्म पर हस्ताक्षर कराकर बाद में कार्यालय में भरने की बात कही।
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नुकसान के आकलन में गड़बड़ी
कुलपहाड़ के कनकुआं गांव के रामकुमार ने भी खाली सर्वे प्रपत्र पर हस्ताक्षर कराए जाने की शिकायत की है। किसानों का आरोप है कि एजेंट मौके पर हस्ताक्षर करने पर 20 फीसदी नुकसान दिखाते हैं। कार्यालय में प्रपत्र भरने पर 80 फीसदी नुकसान अंकित करने की धमकी दी जाती है। महुआ इटौरा गांव के किसान अरविंद के खेत में 80 फीसदी फसल क्षति हुई थी, पर एजेंट ने 28 फीसदी नुकसान अंकित किया। एडीएम न्यायिक सुखबीर सिंह ने मामले की जांच कराकर कार्रवाई का भरोसा दिया है।
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