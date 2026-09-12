फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mahoba News ›   Work at the Transport Corporation is getting stalled due to spelling discrepancies.

Mahoba News: स्पेलिंग में अंतर से परिवहन निगम में अटक रहे काम

Sat, 12 Sep 2026 12:23 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 12:23 AM IST
विज्ञापन
Work at the Transport Corporation is getting stalled due to spelling discrepancies.
महोबा। परिवहन निगम के ऑनलाइन कार्यों में नाम की स्पेलिंग के अंतर से वाहन मालिकों को परेशानी हो रही है। गाड़ी ट्रांसफर और प्रदूषण प्रमाण पत्र जैसे कार्य इससे प्रभावित हैं। आधार कार्ड और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) में स्पेलिंग की गड़बड़ी से ऑनलाइन प्रक्रिया अटक जाती है।
विज्ञापन

यह निगम के अधिकारियों के लिए भी चुनौती है। ऑनलाइन व्यवस्था में आधार और आरसी में भिन्न स्पेलिंग होने पर आवेदन अस्वीकृत होते हैं। वाहन मालिक नाम सही कराने पहुंचते हैं। अधिकारी उन्हें डीलर के पास जाने या स्टांप पेपर पर लिखकर देने की सलाह देते हैं। स्टांप पेपर तैयार करवाकर ही आरसी में नाम ठीक कराया जा सकता है। एआरटीओ दयाशंकर ने बताया कि ऑनलाइन व्यवस्था छोटी सी गड़बड़ी भी स्वीकार नहीं करती। उन्होंने भविष्य में रुकावट से बचने के लिए स्पेलिंग में सुधार को आवश्यक बताया।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed