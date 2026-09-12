Mahoba News: स्पेलिंग में अंतर से परिवहन निगम में अटक रहे काम
कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 12:23 AM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 12:23 AM IST
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महोबा। परिवहन निगम के ऑनलाइन कार्यों में नाम की स्पेलिंग के अंतर से वाहन मालिकों को परेशानी हो रही है। गाड़ी ट्रांसफर और प्रदूषण प्रमाण पत्र जैसे कार्य इससे प्रभावित हैं। आधार कार्ड और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) में स्पेलिंग की गड़बड़ी से ऑनलाइन प्रक्रिया अटक जाती है।
यह निगम के अधिकारियों के लिए भी चुनौती है। ऑनलाइन व्यवस्था में आधार और आरसी में भिन्न स्पेलिंग होने पर आवेदन अस्वीकृत होते हैं। वाहन मालिक नाम सही कराने पहुंचते हैं। अधिकारी उन्हें डीलर के पास जाने या स्टांप पेपर पर लिखकर देने की सलाह देते हैं। स्टांप पेपर तैयार करवाकर ही आरसी में नाम ठीक कराया जा सकता है। एआरटीओ दयाशंकर ने बताया कि ऑनलाइन व्यवस्था छोटी सी गड़बड़ी भी स्वीकार नहीं करती। उन्होंने भविष्य में रुकावट से बचने के लिए स्पेलिंग में सुधार को आवश्यक बताया।
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यह निगम के अधिकारियों के लिए भी चुनौती है। ऑनलाइन व्यवस्था में आधार और आरसी में भिन्न स्पेलिंग होने पर आवेदन अस्वीकृत होते हैं। वाहन मालिक नाम सही कराने पहुंचते हैं। अधिकारी उन्हें डीलर के पास जाने या स्टांप पेपर पर लिखकर देने की सलाह देते हैं। स्टांप पेपर तैयार करवाकर ही आरसी में नाम ठीक कराया जा सकता है। एआरटीओ दयाशंकर ने बताया कि ऑनलाइन व्यवस्था छोटी सी गड़बड़ी भी स्वीकार नहीं करती। उन्होंने भविष्य में रुकावट से बचने के लिए स्पेलिंग में सुधार को आवश्यक बताया।
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