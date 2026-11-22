हर परंपरा का है सामाजिक महत्व : आरएल बाैद्ध
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 22 Nov 2026 02:31 AM IST
Updated Sun, 22 Nov 2026 02:31 AM IST
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बृजमनगंज। क्षेत्र के ग्राम सभा फुलमनहा स्थित अंबेडकर पार्क में आयोजित पांच दिवसीय बौद्ध धम्म जागरण कार्यक्रम के चौथे दिन कथा वाचक आरएल बौद्ध ने होलिका दहन की पौराणिक कथा सुनाई।
उन्होंने कहा कि परंपराओं के पीछे छिपा है सामाजिक महत्व उन्होंने हिरण्यकश्यप के राज्य, उसके चरित्र और होलिका की भूमिका के बारे में विस्तार से बताया। बताया कि प्राचीन पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राजा हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रह्लाद भगवान विष्णु के भक्त थे।
होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी। कथा के अनुसार, होलिका को अग्नि से सुरक्षित रहने का वरदान प्राप्त था। इसी वरदान के अहंकार में वह प्रह्लाद को लेकर अग्नि में बैठ गई लेकिन प्रह्लाद सुरक्षित बच गए और होलिका अग्नि में जल गई।
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होली के त्योहार पर एक-दूसरे को रंग और गुलाल लगाने की परंपरा के बारे में भी बताया। उन्होंने होलिका दहन की कथा से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए लोगों को परंपराओं के पीछे के संदेश और उनके सामाजिक महत्व को समझने की बात कही।
इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष रामू बौद्ध, जोगन भारती, रामदेव भारती, अनिल कुमार, मनीष कुमार, रामधन यादव और विनोद यादव सहित अन्य मौजूद रहे।
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उन्होंने कहा कि परंपराओं के पीछे छिपा है सामाजिक महत्व उन्होंने हिरण्यकश्यप के राज्य, उसके चरित्र और होलिका की भूमिका के बारे में विस्तार से बताया। बताया कि प्राचीन पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राजा हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रह्लाद भगवान विष्णु के भक्त थे।
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होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी। कथा के अनुसार, होलिका को अग्नि से सुरक्षित रहने का वरदान प्राप्त था। इसी वरदान के अहंकार में वह प्रह्लाद को लेकर अग्नि में बैठ गई लेकिन प्रह्लाद सुरक्षित बच गए और होलिका अग्नि में जल गई।
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होली के त्योहार पर एक-दूसरे को रंग और गुलाल लगाने की परंपरा के बारे में भी बताया। उन्होंने होलिका दहन की कथा से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए लोगों को परंपराओं के पीछे के संदेश और उनके सामाजिक महत्व को समझने की बात कही।
इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष रामू बौद्ध, जोगन भारती, रामदेव भारती, अनिल कुमार, मनीष कुमार, रामधन यादव और विनोद यादव सहित अन्य मौजूद रहे।