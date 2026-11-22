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जानकारी के अनुसार, मनोज गिरि शुक्रवार रात परिवार के साथ घर पर थे। रात करीब नौ बजे भोजन करने के बाद वह अपने 14 वर्षीय बेटे कृष्णा के साथ ओसारे में सोने चले गए। वहीं, पत्नी सरोज अपनी नौ वर्षीय बेटी परी के साथ कमरे में सो रही थी। शनिवार सुबह करीब पांच बजे मनोज पत्नी व बेटी को जगाने के लिए कमरे में पहुंचे तो सरोज का शव दुपट्टे के सहारे छत में लगे पंखे से लटका मिला। थानाध्यक्ष महेंद्र मिश्र ने बताया कि जांच की जा रही है।

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परतावल। श्यामदेउरवा क्षेत्र के बड़हरा बरईपार गांव में शनिवार सुबह एक विवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में कमरे में पंखे से लटका मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।