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महराजगंज: मानदेय वृद्धि की मांग को लेकर ग्राम रोजगार सेवकों की हड़ताल छठे दिन भी जारी

अनुराग रंजन

Updated Thu, 26 Nov 2026 05:53 PM IST Updated Thu, 26 Nov 2026 05:53 PM IST







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सदर ब्लॉक परिसर में मानदेय वृद्धि समेत लंबित मांगों को लेकर ग्राम रोजगार सेवकों और अन्य संविदा कर्मियों की अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल बृहस्पतिवार को छठे दिन भी जारी रही। जिलाध्यक्ष ब्रह्मानंद के नेतृत्व में कर्मचारियों ने धरना देकर शासन के प्रति नाराजगी जताई। उन्होंने मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। ... और पढ़ें

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