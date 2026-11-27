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नगर पालिका की ओर से सक्सेना नगर में सड़क और नाली निर्माण की योजना तैयार की गई है। इसके तहत मोहल्ले में सीसी सड़क बनाई जाएगी और सड़क किनारे नाली का निर्माण कराया जाएगा। इससे जलभराव और कीचड़ की समस्या से भी राहत मिलने की उम्मीद है।नगर पालिका की ओर से निर्माण कार्य कराने के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी की जा रही है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद कार्य शुरू कराया जाएगा। निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार कराया जाएगा, जिससे मोहल्ले के लोगों को लंबे समय तक सुविधा मिल सके।अधिशासी अधिकारी आलोक कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के तहत सक्सेना नगर में 36.50 लाख रुपये की लागत से सीसी सड़क और नाली का निर्माण कराया जाएगा। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा।