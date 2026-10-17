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महराजगंज: सदर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का हुआ आयोजन

अनुराग रंजन

Updated Sat, 17 Oct 2026 06:27 PM IST Updated Sat, 17 Oct 2026 06:27 PM IST







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महराजगंज की सदर तहसील के सभागार में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। तहसीलदार पंकज शाही ने फरियादियों की समस्याएं सुनीं और उनके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान पुलिस और राजस्व विभाग की टीम मौजूद रही। ... और पढ़ें

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