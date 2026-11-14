Maharajganj News: घाटों पर सुरक्षा, मोबाइल शौचालय और स्वच्छ पेयजल कर करें इंतजाम

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निरीक्षण के दौरान कमिश्नर ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने सभी घाटों और संपर्क मार्गों की निरंतर साफ-सफाई सुनिश्चित करने को कहा। चूना छिड़काव, मोबाइल शौचालय और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था के निर्देश दिए। महिलाओं के लिए पर्याप्त संख्या में अस्थाई वस्त्र बदलने के कमरे बनाने को भी कहा। पुलिस उपमहानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा व्यवस्था पर जोर दिया। राप्ती नदी और रामगढ़ताल के किनारों पर मजबूत बैरिकेडिंग लगाने के निर्देश दिए। गहरे पानी में संकेतक लगाने और गोताखोरों की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा गया। जल पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात की जाएंगी। भीड़ नियंत्रण और सुगम यातायात के लिए प्रभावी मार्ग परिवर्तन व पार्किंग योजना लागू होगी।सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से करें निगरानीछठ घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। कमिश्नर ने सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन के माध्यम से निरंतर निगरानी के निर्देश दिए। कहा कि गोताखोर और जल पुलिस की टीमें किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहेंगी। बिजली विभाग के अधिकारियों से कहा कि सभी घाटों पर पर्याप्त हाई-मास्ट रोशनी लगाएं। जनरेटर से बिजली आपूर्ति का विकल्प भी तैयार रखने को कहा और सभी ढीले या झूलते बिजली के तारों को तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश दिए।