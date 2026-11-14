Maharajganj News: संरक्षा के प्रति सतर्क रेलकर्मियों को महाप्रबंधक ने किया सम्मानित

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गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक उदय बोरवणकर ने शुक्रवार को महाप्रबंधक सभाकक्ष में संरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले दो रेलकर्मियों को विशेष पुरस्कार और उत्कृष्ट कार्य करने वाले 12 रेलकर्मियों को सेफ्टी स्टार ऑफ द मंथ पुरस्कार से सम्मानित किया। सभी को नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए।विशेष पुरस्कार पाने वालों में इज्जतनगर मंडल के ट्रैक मेंटेनर मोहन लाल और ट्रैक मेंटेनर प्रशिक्षु जमुना प्रसाद शामिल हैं। दोनों ने रामगंगा-बमियाना स्टेशन के बीच भारी बारिश से रेलवे ट्रैक का बैलास्ट धंसने की जानकारी मिलने पर तत्काल ट्रैक सुरक्षित कराया। उस समय कासगंज-दिल्ली इंटरसिटी गुजरने वाली थी।वहीं, सेफ्टी स्टार पुरस्कार पाने वालों में वाराणसी मंडल के अजय कुमार, हंस कुमार और मुकेश कुमार यादव, लखनऊ मंडल के विरेंद्र कुमार चौधरी और राजेश यादव समेत अन्य रेलकर्मी शामिल हैं। इन कर्मचारियों ने ट्रेनों के लटकते पुर्जे, टूटी रेल, ब्रेक ब्लॉक से धुआं निकलने और अन्य तकनीकी खामियों को समय रहते पहचानकर संभावित दुर्घटनाएं टालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।