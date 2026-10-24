महराजगंज: हरखपुरा में उत्सव भवन का शिलान्यास

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महराजगंज के सदर विधानसभा क्षेत्र की हरखपुरा ग्रामसभा में शुक्रवार को उत्सव भवन के निर्माण के लिए सदर विधायक जय मंगल कन्नौजिया ने पूजन-अर्चन कर शिलान्यास किया। भवन बनने से ग्रामीणों को मांगलिक कार्यक्रमों, सामाजिक समारोहों और सामुदायिक गतिविधियों के आयोजन के लिए स्थानीय स्तर पर सुविधाजनक स्थान मिलेगा।

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