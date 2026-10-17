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महराजगंज: जिला अस्पताल की ओपीडी में उमड़ी मरीजों की भीड़

अनुराग रंजन

Updated Sat, 17 Oct 2026 06:44 PM IST Updated Sat, 17 Oct 2026 06:44 PM IST







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महराजगंज जिला अस्पताल में शनिवार को ओपीडी में इलाज कराने के लिए बड़ी संख्या में मरीज पहुंचे। अस्पताल परिसर और चिकित्सकों के कक्ष के बाहर मरीजों की आवाजाही बनी रही। फिजिशियन डॉ. पवन कुमार सिंह ने मरीजों की जांच कर उपचार किया। ... और पढ़ें

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