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घायलों में रामप्रीत (70) पुत्र भोला, भग्गन (35) पुत्र रामप्रीत, रामबली (65) पुत्र भोला, भुल्लन उर्फ मोनू (19) पुत्र भग्गन और यशवंत (17) पुत्र भग्गन शामिल हैं। घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीणों की मदद से सभी को एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, निचलौल पहुंचाया गया।वहां प्राथमिक उपचार के बाद बुधवार देर शाम चार घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। मामले में पीड़ित पक्ष ने थाना निचलौल में नामजद तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।थाना प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र राय ने बताया कि पीड़ित पक्ष की तहरीर मिली है। मामले की जांच की जा रही है। रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।