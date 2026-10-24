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महराजगंज: साइबर ठगी से बचाव के लिए पुलिस ने किया जागरूक

अनुराग रंजन

Updated Sat, 24 Oct 2026 09:06 AM IST Updated Sat, 24 Oct 2026 09:06 AM IST







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महराजगंज के सोहगीबरवा थाना क्षेत्र स्थित प्राथमिक विद्यालय मुजा टोला में शुक्रवार को साइबर अपराधों से बचाव के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। साइबर टीम और थानाध्यक्ष कृष्ण कुमार सिंह ने लोगों को ऑनलाइन धोखाधड़ी के तरीकों और उनसे बचाव के उपायों की जानकारी दी। ... और पढ़ें

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