{"_id":"6adc273ff75c53f39508b2b8","slug":"video-75-students-undertook-an-industrial-visit-to-the-railway-workshop-2026-10-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"महराजगंज: 75 पॉलिटेक्निक विद्यार्थियों ने किया पूर्वोत्तर रेलवे की मैकेनिकल वर्कशॉप का भ्रमण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

महराजगंज स्थित महामाया आईटी पॉलिटेक्निक के इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष के 75 छात्र-छात्राओं ने 21 से 23 अक्तूबर तक पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर की मैकेनिकल वर्कशॉप का औद्योगिक भ्रमण किया। तीन बैचों में हुए भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने पावर सप्लाई, एसी, रेफ्रिजरेशन, कोच वायरिंग और पावर हाउस सेक्शन का अवलोकन किया। उन्हें विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों की व्यावहारिक जानकारी दी गई।

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