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शिक्षक एमएलसी चुनाव: जिले में केंद्रों का डीएम-एसपी ने किया निरीक्षण

अनुराग रंजन

Updated Sat, 24 Oct 2026 08:31 AM IST Updated Sat, 24 Oct 2026 08:31 AM IST







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शिक्षक एमएलसी चुनाव को लेकर जिले के 11 ब्लॉकों में मतदान हुबा। सुचारु मतबान के लिए डीएम और एसपी ने विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। ... और पढ़ें

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