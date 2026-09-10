{"_id":"6aa27374e9707f4bcd048436","slug":"video-anti-corruption-team-raids-bsa-office-clerk-caught-red-handed-accepting-a-bribe-2026-09-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"बीएसए कार्यालय में एंटी करप्शन टीम का छापा, रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा बाबू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बीएसए कार्यालय में एंटी करप्शन टीम ने बृहस्पतिवार की दोपहर छापा मारकर एक बाबू को कथित रूप से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि बाबू ने एक सेवानिवृत्त शिक्षक से इंक्रीमेंट लगवाने के नाम पर रुपए मांगे थे। रिश्वत मांगे जाने की शिकायत पीड़ित ने एंटी करप्शन से की थी। जिसके बाद टीम ने जाल बिछाया था और बाबू को पकड़ लिया। टीम आरोपी से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई करने में जुटी है।

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