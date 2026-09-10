Lalitpur News: बाइक की टक्कर से किसान की मौत

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सुनीता ने बताया कि उनके पति कड़ोरी खेती करते हैं। मंगलवार की शाम को वह बाइक से बानपुर से अपने घर लौट रहे थे। अभी वह गांव के पास ही पहुंचे थे कि सामने से तेज रफ्तार आ रही बाइक ने उसके पति की बाइक में टक्कर मार दी। इससे वह घायल हो गए। ग्रामीणों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। यहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अनुराग अवस्थी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

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ललितपुर। बानपुर से घर लौटते समय थाना बार के ग्राम पुराधनकुआं निवासी कड़ोरी (35) की बाइक को सामने से आ रही बाइक ने टक्कर मार दी। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की।