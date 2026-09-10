Lalitpur: बीएसए कार्यालय में एंटी करप्शन टीम का छापा, रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया बाबू
दीपक महाजन
Updated Thu, 10 Sep 2026 02:38 PM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 02:38 PM IST
सार
बताया जा रहा है कि बाबू ने एक सेवानिवृत्त शिक्षक से इंक्रीमेंट लगवाने के नाम पर रुपए मांगे थे।
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विस्तार
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बीएसए कार्यालय में एंटी करप्शन टीम ने बृहस्पतिवार की दोपहर छापा मारकर एक बाबू को कथित रूप से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया।
बताया जा रहा है कि बाबू ने एक सेवानिवृत्त शिक्षक से इंक्रीमेंट लगवाने के नाम पर रुपए मांगे थे। रिश्वत मांगे जाने की शिकायत पीड़ित ने एंटी करप्शन से की थी। जिसके बाद टीम ने जाल बिछाया था और बाबू को पकड़ लिया। टीम आरोपी से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई करने में जुटी है।
मामले की जानकारी देता पीड़ित...
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बताया जा रहा है कि बाबू ने एक सेवानिवृत्त शिक्षक से इंक्रीमेंट लगवाने के नाम पर रुपए मांगे थे। रिश्वत मांगे जाने की शिकायत पीड़ित ने एंटी करप्शन से की थी। जिसके बाद टीम ने जाल बिछाया था और बाबू को पकड़ लिया। टीम आरोपी से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई करने में जुटी है।
मामले की जानकारी देता पीड़ित...
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