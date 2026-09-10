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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lalitpur News ›   32 check dams to get a new lease of life; water sources to be rejuvenated at a cost of 2.01 crore.

Lalitpur News: 32 चेकडेम को मिलेगा नया जीवन, 2.01 करोड़ से संवरेगें जलस्रोत

Thu, 10 Sep 2026 02:10 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 02:10 AM IST
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32 check dams to get a new lease of life; water sources to be rejuvenated at a cost of 2.01 crore.
ललितपुर। जनपद में क्षतिग्रस्त पड़े चेकडेम की जल्द ही मरम्मत कराई जाएगी। 2.01 करोड़ रुपये की लागत से 32 चेकडेम को दुरुस्त किया जाएगा। इससे जलस्तर बढ़ाने के साथ ही किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सकेगा। लघु सिंचाई विभाग ने स्वीकृति मिलने के बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है।
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जिले में कई चेकडेम क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसके कारण इनमें पूरी क्षमता के साथ पानी का ठहराव नहीं हो पा रहा है। ऐसे में ये अनुपयोगी साबित हो रहे हैं। पानी का पर्याप्त ठहराव न होने से किसानों को सिंचाई के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही ये चेकडेम जलस्तर बढ़ाने में भी सहायक नहीं हो पा रहे हैं। जलस्तर बढ़ाने और अधिक पानी के ठहराव के लिए क्षतिग्रस्त चेकडेम की मरम्मत के प्रस्ताव भेजे गए थे। इनकी स्वीकृति मिलते ही निर्माण कार्य की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 32 चेकडेम की मरम्मत का कार्य 201.69 लाख रुपये की लागत से कराया जाएगा।
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इनकी होनी है मरम्मत
ब्लॉक - संख्या
तालबेहट - 04
जखौरा - 05
बिरधा - 06
मड़ावरा - 06
बार - 06
महरौनी - 05
कुल - 32
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- चैकडेम की मरम्मत कराई जानी है। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरु कर दी गई है। पूर्ण होते ही निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा।
राजीव मिश्रा, अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई विभाग
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