Lalitpur News: 32 चेकडेम को मिलेगा नया जीवन, 2.01 करोड़ से संवरेगें जलस्रोत

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जिले में कई चेकडेम क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसके कारण इनमें पूरी क्षमता के साथ पानी का ठहराव नहीं हो पा रहा है। ऐसे में ये अनुपयोगी साबित हो रहे हैं। पानी का पर्याप्त ठहराव न होने से किसानों को सिंचाई के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही ये चेकडेम जलस्तर बढ़ाने में भी सहायक नहीं हो पा रहे हैं। जलस्तर बढ़ाने और अधिक पानी के ठहराव के लिए क्षतिग्रस्त चेकडेम की मरम्मत के प्रस्ताव भेजे गए थे। इनकी स्वीकृति मिलते ही निर्माण कार्य की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 32 चेकडेम की मरम्मत का कार्य 201.69 लाख रुपये की लागत से कराया जाएगा।इनकी होनी है मरम्मतब्लॉक - संख्यातालबेहट - 04जखौरा - 05बिरधा - 06मड़ावरा - 06बार - 06महरौनी - 05कुल - 32- चैकडेम की मरम्मत कराई जानी है। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरु कर दी गई है। पूर्ण होते ही निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा।राजीव मिश्रा, अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई विभाग