{"_id":"6a9b903c8d9b7a22af0de88b","slug":"video-janmashtami-was-celebrated-with-great-fanfare-in-lakhimpur-kheri-2026-09-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"लखीमपुर खीरी: जय कन्हैया लाल की गूंज से गूंजा शहर, धूमधाम से मनाई गई जन्माष्टमी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लखीमपुर खीरी में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया गया। शहर से लेकर कस्बों तक मंदिरों में विशेष सजावट की गई। भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर दिनभर धार्मिक आयोजनों का सिलसिला चलता रहा। रात में कान्हा के जन्म के साथ मंदिरों में जयकारे गूंज उठे। पुलिस लाइंस मंदिर में जन्माष्टमी का मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। भगवान श्रीकृष्ण और राधा की मूर्तियों को पंचामृत से स्नान कराकर नए वस्त्र और आभूषणों से सजाया गया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों और आकर्षक झांकियों की प्रस्तुति हुई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु कार्यक्रम में शामिल हुए। एसपी डॉ. ख्याति गर्ग सहित जिले के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

... और पढ़ें