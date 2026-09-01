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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   Congress leaders hold a march protest against FIR registered against Rahul Gandhi

लखीमपुर खीरी: राहुल गांधी पर दर्ज एफआईआर का विरोध, कांग्रेस नेताओं ने निकाला मार्च

Tue, 01 Sep 2026 12:00 PM IST
Mukesh Kumar
Mukesh Kumar Mukesh Kumar
Updated Tue, 01 Sep 2026 12:00 PM IST
Congress leaders hold a march protest against FIR registered against Rahul Gandhi
लखीमपुर खीरी में राहुल गांधी पर दर्ज एफआईआर के विरोध में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने सोमवार देर शाम विरोध मार्च निकाला। कांग्रेस भवन से शुरू हुआ मार्च महात्मा गांधी के कंपनी बाग स्थित प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर समाप्त हुआ। इस दौरान पुलिस फोर्स भी मौजूद रही। कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रहलाद पटेल ने कहा कि उत्तराखंड में भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने पर सरकार ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरे देश में इसके विरोध में प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने एफआईआर तत्काल वापस लेने और बदले की भावना से कार्रवाई बंद करने की मांग की। चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने पर विरोध प्रदर्शन आंदोलन का रूप लेगा।
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