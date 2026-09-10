लखीमपुर खीरी: अव्यवस्थाओं में झुलस रहे मुक्तिधाम, शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में हालत खराब

स्नानघर और शौचालय में जड़ा मिला ताला

मुक्तिधाम में सार्वजनिक स्नानघर और शौचालय भी बनवाया गया था। हालांकि इसमें हमेशा ताला पड़ा रहता है। ऐसे में लोगों को पेशाब करने के लिए भी बाहर किसी अन्य जगह की तलाश करनी पड़ रही है।



ग्रामीण क्षेत्र के भी मुक्तिधाम बदहाल, खेतों में अंतिम संस्कार

बेलरायां के भिडोरी गांव में 2010 में मुक्तधाम बनवाया था। हालांकि परिसर से हैंडपंप, गेट, टीनशेड नदारत हैं और झाड़ियों उग आई हैं। लोगों ने रेलवे भूमि, खेत खलिहान, नदियों किनारे अंतिम संस्कार करना शुरू कर दिया हैं। वहीं, मोहम्मदी क्षेत्र के गांव केहुआ, बेलहरा दुवाहा, वेला में अपने खेतों में अतिम संस्कार करते हैं, जिससे बारिश में काफी दिक्कत होती है।



उधर, कस्बा खीरी स्थित चोरही बगिया के मुक्तिधाम का एक टीन शेड जर्जर है। जबकि दूसरे पर कथित तौर एक अघोरी का कब्जा है। वहीं कमोबेश यही ओयल नगर पंचायत और ग्राम पंचायत में बने दोनों मुक्तिधाम का भी है। कई स्थानों पर झाड़ियां इतनी अधिक बढ़ गई हैं कि रास्ता तक दिखाई नहीं देता। इस बाबत ओयल नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिभा गौतम ने बताया कि दोनों मुक्तिधामों की जल्द ही साफ सफाई कराई जाएगी।