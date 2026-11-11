कुशीनगर: कसया के गांवों में पारंपरिक तरीके से मना गोवर्धन पूजा का पर्व

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कुशीनगर के कसया क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में मंगलवार को गोवर्धन पूजा का पर्व पारंपरिक रीति-रिवाज और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान महिलाओं और छोटी बच्चियों ने गोवर्धन को पहरुए से कूटकर सदियों पुरानी परंपरा का निर्वहन किया। भैंसहा, शामपुर, माधवपुर, मंगलपुर, पिपराझाम, रतनपट्टी, मुंडेरा, कुशीनगर और सिरसिया समेत दर्जनों गांवों में सुबह से ही उत्सव का माहौल रहा।

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