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कुशीनगर में शनिवार को म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम और मलेशिया से पहुंचे पर्यटकों ने महापरिनिर्वाण मंदिर में भगवान बुद्ध की पांचवीं सदी की लेटी प्रतिमा पर चीवर चढ़ाकर पूजा-अर्चना की। पर्यटकों ने मानव कल्याण, विश्व शांति और सद्भाव की कामना की। दर्शन-पूजन के बाद उन्होंने माथा कुंवर मंदिर और रामाभार स्तूप का भी भ्रमण किया। इस दौरान पर्यटकों ने बौद्ध धर्म से जुड़े ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों के महत्व की जानकारी हासिल की।

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