तरयासुजान थाना क्षेत्र के सलेमगढ़ नोनिया पट्टी गांव में पड़ोसी के घर बारात के दौरान डीजे पर गाना बजाने को लेकर विवाद हो गया। मारपीट होते देख बीच बचाव करने पहुंचे युवक पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने हाथ में पहने स्टील के कड़े से युवक की पिटाई की, जिससे उसका सिर फट गया। शरीर के अन्य हिस्सों में भी चोटें आईं। पुलिस ने तहरीर के आधार पर पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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