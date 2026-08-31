खेल प्रतिभाओं ने दिखाया दम, स्टेडियम में गूंजा खेल भावना का संदेश

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हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे राष्ट्रीय खेल दिवस-2026 के तहत रविवार को जिला खेल कार्यालय स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेल प्रतिभाओं ने उत्साह और दमखम का प्रदर्शन किया। सुबह साइकिल रैली के साथ शुरू हुए आयोजन में रिले रेस, जूनियर बास्केटबाल और तैराकी प्रतियोगिताएं कराई गईं। विभिन्न प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया।

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