Kushinagar News: हादसे में बाइक सवार युवक की मौत, रिश्तेदार घायल
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 02:44 AM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 02:44 AM IST
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अहिरौली बाजार। बोदरवार-अहिरौली मार्ग पर बेंदुआर गांव की पुलिया के पास बृहस्पतिवार देर रात किसी वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार बरवा बावन निवासी 28 वर्षीय रामसमुझ साहनी और बेंदुआर के टोला भड़कुलही निवासी 24 वर्षीय किशन साहनी सड़क किनारे बिजली के पोल से टकरा गए। दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर आई पुलिस ने दोनों को एंबुलेंस से कप्तानगंज सीएचसी भेजा। डाक्टर ने रामसमुझ साहनी को मृत घोषित कर दिया। किशन साहनी को प्राथमिक उपचार के बाद गोरखपुर मेडिकल कालेज रेफर कर दिया। पुलिस ने रामसमुझ साहनी का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रामसमुझ साहनी अपने रिश्तेदार 24 वर्षीय किशन साहनी के साथ बोदरवार की तरफ से अहिरौली बाजार की तरफ जा रहे थे। संवाद
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