Kushinagar News: मुसहर बस्ती में चौपाल, योजनाओं और हेल्पलाइन की दी जानकारी
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 02:45 AM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 02:45 AM IST
विज्ञापन
पडरौना। ठाढ़ीभार की मुसहर बस्ती में शुक्रवार को जन-जागरूकता चौपाल लगी। अधिकारियों और कर्मचारियों ने सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। लोगों को जरूरत के समय उपयोगी हेल्पलाइन नंबरों के बारे में बताया। हब फॉर इम्पावरमेंट ऑफ वूमेन, कुशीनगर के जिला मिशन कोऑर्डिनेटर नलिन सिंह ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, आयुष्मान गोल्डन कार्ड और वृद्धावस्था पेंशन आदि योजनाओं की पात्रता और आवेदन की प्रक्रिया समझाई। संवाद
विज्ञापन