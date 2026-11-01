कुशीनगर: सपा कार्यकर्ताओं ने मनाई सरदार पटेल की जयंती

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सोहरौना स्थित लोहिया भवन के सपा जिला कार्यालय परिसर में शनिवार को देश के प्रथम गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती मनाई गई। पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। मुख्य अतिथि किशन सिंह साहित्वर ने कहा कि आज के मजबूत भारत की नींव सरदार पटेल ने रखी थी। आजादी

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