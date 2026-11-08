Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   Allegation of attack while asleep; FIR registered against four individuals

Kushinagar News: सोते समय हमला करने का आरोप, चार के खिलाफ प्राथमिकी

Sun, 08 Nov 2026 08:26 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 08:26 PM IST
विज्ञापन
Allegation of attack while asleep; FIR registered against four individuals
गोड़रिया। विशुनपुरा थाना क्षेत्र के बांसगांव पिपरा टोला में पुरानी रंजिश को लेकर झोपड़ी उजाड़ने और परिवार से मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि हमलावरों ने सोते समय परिवार के सदस्यों को लाठी-डंडों से पीटा। गांव निवासी प्रभावती देवी के अनुसार, 21 अक्तूबर की सुबह करीब 5 बजे यह घटना हुई। वह परिवार के साथ झोपड़ी में सो रही थीं, तभी धरमेंद्र ने ललकारा। इसके बाद फेकू, दरपनिया और बबीता ने मिलकर झोपड़ी उजाड़ दी। विरोध करने पर आरोपितों ने प्रभावती देवी और अन्य सदस्यों को लाठी-डंडों से पीटा। ग्रामीणों के पहुंचने पर हमलावर जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। थानाध्यक्ष शनि कुमार जावला ने बताया कि पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed