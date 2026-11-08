Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   Lighting will be provided at five crossroads and temple premises, at a cost of 11.35 lakh.

Kushinagar News: पांच चौराहों और मंदिर परिसरों पर रोशनी की होगी व्यवस्था, खर्च होंगे 11.35 लाख

Sun, 08 Nov 2026 08:27 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 08:27 PM IST
विज्ञापन
Lighting will be provided at five crossroads and temple premises, at a cost of 11.35 lakh.
पडरौना। जिले के पांच प्रमुख स्थानों पर जल्द ही हाईमास्ट लाइटें लगाई जाएंगी। इससे रात में लोगों को अंधेरे से राहत मिलेगी और आवागमन आसान होगा। इसके लिए ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। विभाग ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। चयनित एजेंसी को काम सौंपने के बाद लाइटें लगाने का कार्य शुरू कराया जाएगा।
विज्ञापन

जिले के पगरा पड़री गांव के चौराहे, खुदरा अहिरौली स्थित शिव मंदिर, बलियवा गांव के दुर्गा मंदिर, बरदहा बाजार स्थित शिव मंदिर और दर्जिया गांव के चौराहे पर पथ प्रकाश की व्यवस्था नहीं है। इससे शाम होते ही इन स्थानों पर अंधेरा छा जाता है। स्थानीय लोग क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से कई बार हाईमास्ट लाइटें लगाने की मांग कर चुके थे।
विज्ञापन


लोगों की मांग को गंभीरता से लेते हुए क्षेत्रीय विधायकों ने प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा था। विधायकों के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद इसके लिए धनराशि भी जारी कर दी गई है। अब विधायक निधि से इन चौराहों और मंदिर परिसरों में हाईमास्ट लाइटें लगाई जाएंगी। प्रत्येक लाइट लगाने पर 2.27 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन


हाईमास्ट लाइटें लगने से इन स्थानों पर रात में पर्याप्त रोशनी रहेगी। इससे राहगीरों और स्थानीय लोगों को आवागमन में सहूलियत मिलेगी। खासकर रात में आने-जाने वाले लोगों को अंधेरे के कारण होने वाली परेशानी से राहत मिलेगी।


ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अधिशासी अभियंता सूर्य प्रकाश ने बताया कि विधायक निधि से हाईमास्ट लाइटें लगाने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रक्रिया पूरी होते ही लाइटें लगाने का कार्य शुरू करा दिया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed