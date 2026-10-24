{"_id":"6adcdd2f4cb84f25290cc221","slug":"video-instructions-to-add-the-names-of-eligible-youth-and-left-out-voters-to-the-electoral-roll-2026-10-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"पात्र युवाओं और छूटे मतदाताओं के नाम सूची में जोड़ने के निर्देश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विशेष मतदाता पंजीकरण अभियान के तहत शनिवार को डीएम संजय चौहान कुशीनगर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न बूथों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान मतदाता पंजीकरण से जुड़े अभिलेखों और कार्यों की जांच कर संबंधित कर्मचारियों को पात्र युवाओं और अब तक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित लोगों का नाम शामिल करने के निर्देश दिए गए।

... और पढ़ें