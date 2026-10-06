{"_id":"6ac4d5c046b88c1cb700fa7b","slug":"video-erosion-by-narayani-river-intensified-2026-10-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"कुशीनगर: नारायणी नदी का कटान बढ़ा, एपी बांध से महज 5-7 मीटर दूर पहुंची धारा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अहिरौलीदान के खैरखूंटा क्षेत्र में चार दिन से नारायणी (गंडक) नदी के कटान को रोकने में जुटे बाढ़ खंड के अभियंताओं के सामने मंगलवार को नई चुनौती खड़ी हो गई। नदी ने नोनियापट्टी के पास करीब 100 मीटर हिस्से को कटान की जद में ले लिया। अपस्ट्रीम में नदी अब एपी बांध से महज पांच से सात मीटर की दूरी पर पहुंच गई है।

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