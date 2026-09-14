{"_id":"6aa7a9a5a04e16787b02188b","slug":"video-dol-mela-taken-out-with-great-fanfare-in-chhitauni-police-force-deployed-for-security-2026-09-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"छितौनी में धूमधाम से निकला डोल मेला, सुरक्षा में तैनात रहा पुलिस बल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नगर पंचायत छितौनी में रविवार को डोल मेले का आयोजन धूमधाम और उत्साह के साथ किया गया। मेले को लेकर नगर और आसपास के क्षेत्रों में लोगों में खासा उत्साह रहा। दो अखाड़ों की ओर से निकाले गए जुलूस में आकर्षक धार्मिक झांकियां, स्टंट, नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। जुलूस छितौनी चौराहे से छितौनी-पनियहवा बाईपास तक निकाला गया।

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