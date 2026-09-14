Kushinagar News: दंगल में पहलवानों ने दिखाया दम

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पिपरा बाजार। क्षेत्र के रोवारी गांव में दो दिवसीय डोल मेले के अंतिम दिन रविवार को कुश्ती का आयोजन हुआ। संजय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में आयोजित कुश्ती में क्षेत्रीय के साथ ही अंतरप्रांतीय पहलवानों ने भी जोर-आजमाइश की। मुख्य अतिथि वरुण कुमार राय ने पहलवानों का हाथ मिलाकर कुश्ती शुरू कराई। पडरौना के बच्चन पहलवान ने बगहा के राकेश, भटनी के धमाका पहलवान ने नेपाल के महावीर थापा, पडरौना के बबलू ने केरल के कटप्पा और सिसवा के योगेंद्र ने क्रांति चौराहा के राजेंद्र को पटकनी दी। महराजगंज के वीरेंद्र ने सिसवा बाजार के अभिषेक, पडरौना के मंजेश ने गोरखपुर के रणजीत, गोरखपुर के राज यादव ने बेलवा के शुभम को आसमान दिखा दिया। इसी तरह बगहा के कैलाश बाबा ने कोटवा के राजू, पडरौना के लालू ने गोरखपुर के राहुल, देवरिया के हरिकेश ने बगहा के छोटू और सूरज पहलवान ने चंद्रमणि को चित कर दिया। संवाद