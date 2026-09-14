अरोग्य मेले में पहुचे 38 मरीजों का हुआ इलाज, दी गई दवाएं

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क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र करमैनी पर मुख्यमंत्री आरोग्य मेले में सभी स्वास्थ्य कर्मी टाइम से आ गए थे। सुबह आठ बजे आकर करीब 10 मरीजो की पर्ची लगी थी।डॉ संजय कुमार ने 9बजे पहुचकर चर्म रोग,खासी,वायरल बुखार व पेटदर्द सहित विभिन्न रोगों का इलाज व परीक्षण किया।दो बजे तक कुल 38मरीजो का स्वस्थ परीक्षण किया गया और निःशुल्क दवा दी गयी।

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