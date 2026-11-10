कुशीनगर: भदंत ज्ञानेश्वर महाथेरो की 91वीं जयंती मनाई गई

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कुशीनगर स्थित वर्मा बुद्ध विहार में अग्गमहापंडित भदंत ज्ञानेश्वर महाथेरो की 91वीं जयंती श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई। समारोह में म्यांमार के राजदूत यू आए मिन ह्वे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान भगवान बुद्ध की पूजा-अर्चना, बोधि वृक्ष में जलदान, त्रिशरण और पंचशील ग्रहण सहित धार्मिक अनुष्ठान हुए।

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