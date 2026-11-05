कुशीनगर: यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्रों पर 171 आपत्तियां दर्ज

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कुशीनगर में यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के केंद्र निर्धारण को लेकर विद्यालयों की ओर से दर्ज 171 आपत्तियों में से 148 विद्यालयों का पक्ष बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सुना गया। डीएम संजय चौहान की अध्यक्षता और एसपी की मौजूदगी में हुई बैठक में आपत्तियों के निस्तारण पर अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया।

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