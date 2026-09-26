{"_id":"6ab7c9915f1154878d0d0c3e","slug":"video-youth-dies-after-coming-into-contact-with-electric-current-2026-09-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"विद्युत करंट की चपेट में आने से युवक की मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शनिवार को सुबह ग्राम मधियामई अझुवा, थाना सैनी निवासी इंद्राज पुत्र बच्चा लाल की विद्युत करंट की चपेट में आने से मृत्यु हो गई। बताया गया कि वह अपने घर के पास ऊपर से गुजर रहे बिजली के तार को खींच रहा था, तभी तार के संपर्क में आने से हादसा हो गया। घटना के समय उसी मोहल्ले में राकेश यादव के घर विजिलेंस टीम जांच कर रही थी।सूचना पर थाना सैनी पुलिस मौके पर पहुंची, पंचायतनामा की कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है।

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