{"_id":"6ae9ebf71ee63186e20ddf18","slug":"video-police-searching-for-youth-who-threatened-police-personnel-2026-11-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"पुलिसकर्मियों को धमकाने वाले युवक की तलाश में जुटी पुलिस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो कि एक युवक द्वारा पुलिस कर्मियों के साथ अभद्रता एवं उसके ऊपर रौब जमाया जा रहा है । इस आरोप की जांच से यह पाया गया कि अमर नाम का व्यक्ति जो अझुवा थाना सैनी का रहने वाला है, वह अपने साथियों के साथ कमिश्नरेट प्रयागराज के एयरपोर्ट थाना क्षेत्रान्तर्गत गया हुआ था । यह वीडियो जांच से एयरपोर्ट थाना का पाया जा रहा है । इस सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही के लिये थाना प्रभारी एयरपोर्ट कमिश्नरेट प्रयागराज को अवगत करा दिया गया है । प्रकरण में क्षेत्राधिकारी सिराथू द्वारा दी गयी वीडियो बाइट ।

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