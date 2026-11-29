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VIDEO: कासगंज में 1.80 करोड़ की हेरोइन के साथ तस्कर गिरफ्तार, साथी फरार
कासगंज जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) आगरा और कासगंज पुलिस की संयुक्त टीम ने 900 ग्राम हेरोइन के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। बरामद हेरोइन की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 1.80 करोड़ रुपये बताई गई है। आरोपी अपने साथी के साथ स्कूटी से हेरोइन की सप्लाई देने पहुंचा था। पुलिस को देखकर उसका साथी खेतों की ओर भाग निकला। पुलिस ने मौके से स्कूटी और दो मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं।
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