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VIDEO: पीएचसी में सप्ताहभर से भरा बारिश का गंदा पानी, सड़क किनारे ओपीडी और टीकाकरण
कासगंज के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिढ़पुरा में पिछले सप्ताह हुई बारिश का गंदा पानी अब तक भरा हुआ है। हालात यह हैं कि सोमवार से शनिवार तक ओपीडी का संचालन सड़क किनारे करना पड़ रहा है। शनिवार को बच्चों का टीकाकरण भी स्वास्थ्य केंद्र के बजाय सड़क किनारे किया गया। पीएचसी परिसर में पानी भरा होने के कारण मरीजों और तीमारदारों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य केंद्र परिसर में बारिश के गंदे पानी के जलभराव के चलते आपातकालीन (इमरजेंसी) सेवाएं भी प्रभावित हैं। गंभीर मरीजों और गर्भवती महिलाओं को उपचार के लिए 108 एंबुलेंस की मदद से अन्य स्वास्थ्य केंद्रों पर रेफर किया जा रहा है। इससे स्थानीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दूसरे केंद्रों का रुख करना पड़ रहा है। जलभराव की समस्या के समाधान के लिए मुख्य विकास अधिकारी के निर्देश पर बीडीओ सिढ़पुरा द्वारा पिछले तीन दिनों से पीएचसी परिसर में बोरिंग कराने का कार्य कराया जा रहा है, ताकि पानी को भूमिगत कराया जा सके। हालांकि, शनिवार तक कराई गई बोरिंग में एक भी बोरिंग सफल नहीं हो सकी है। ऐसे में पीएचसी परिसर से पानी निकालने की समस्या अभी भी बनी हुई है। लगातार कई दिनों से स्वास्थ्य केंद्र में जलभराव रहने के कारण स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन पर असर पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि जल्द पानी निकासी की स्थायी व्यवस्था नहीं की गई तो स्वास्थ्य केंद्र में आने वाले मरीजों की परेशानी और बढ़ सकती है। प्रभारी चिकित्साधिकारी प्रदीप गौतम ने बताया कि लगातार उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जा रहा है।
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