कांग्रेस के धरने में घुसा जेबकतरा: कार्यकर्ता की जेब से उड़ाए 7 हजार रुपये, सीसीटीवी की मदद से पकड़ा गया शातिर

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मंटोला निवासी मो. शरीफ कुरैशी ने बताया कि वह 21 सितंबर को कांग्रेस के धरने में शामिल होने कलेक्ट्रेट गए थे। भीड़ के बीच किसी ने उनके कुर्ते की जेब से रुपये निकाल लिए। नाई की मंडी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। विज्ञापन



पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद सुराग जुटाए। एक अक्तूबर को आगरा कॉलेज के पास से आरोपी को गिरफ्तार किया। डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास ने बताया कि आरोपी पर चोरी समेत आठ मामले दर्ज हैं। न्यायालय ने उसे जेल भेजा है। विज्ञापन विज्ञापन

मंटोला निवासी मो. शरीफ कुरैशी ने बताया कि वह 21 सितंबर को कांग्रेस के धरने में शामिल होने कलेक्ट्रेट गए थे। भीड़ के बीच किसी ने उनके कुर्ते की जेब से रुपये निकाल लिए। नाई की मंडी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई।पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद सुराग जुटाए। एक अक्तूबर को आगरा कॉलेज के पास से आरोपी को गिरफ्तार किया। डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास ने बताया कि आरोपी पर चोरी समेत आठ मामले दर्ज हैं। न्यायालय ने उसे जेल भेजा है।

आगरा कलेक्ट्रेट में कांग्रेस के धरना-प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता की जेब से सात हजार रुपये उड़ा लेने के आरोपी बॉबी (निवासी नौपुरा, जीवनी मंडी) को नाई की मंडी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 5000 रुपये बरामद हुए हैं। एक बाल अपचारी भी पकड़ा गया है।