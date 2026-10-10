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कानपुर: सड़क हादसे में एक युवक की मौत, नवाबगंज थाने के बाहर जुटी भारी भीड़

Shikha Pandey

Updated Sat, 10 Oct 2026 11:52 PM IST Updated Sat, 10 Oct 2026 11:52 PM IST







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नवाबगंज थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत की हो गई। जिसके बाद नवाबगंज थाने के बाहर भारी भीड़ जुट गई।

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