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कानपुर: भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान के स्थापना दिवस पर डॉ. एके सिंह ने बताई दलहन की उपयोगिता

कानपुर ब्यूरो

Updated Sat, 05 Sep 2026 12:36 PM IST Updated Sat, 05 Sep 2026 12:36 PM IST







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भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. एके सिंह ने दलहन के महत्व और कृषि क्षेत्र में इसकी भूमिका के बारे में जानकारी दी। उन्होंने दलहन के उत्पादन, किसानों के लिए इसकी उपयोगिता और देश में दलहन की बढ़ती जरूरत से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर अपनी बात रखी। ... और पढ़ें

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