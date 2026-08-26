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कानपुर में गंगा बैराज हाईवे पर मिला अज्ञात शव, शिनाख्त के प्रयास में जुटी है पुलिस

कानपुर ब्यूरो

Updated Wed, 26 Aug 2026 10:44 AM IST Updated Wed, 26 Aug 2026 10:44 AM IST







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नवाबगंज थाना क्षेत्र में गंगा बैराज हाईवे पर एक अज्ञात शव पड़ा मिला है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और आसपास के थानों की मदद से शिनाख्त कराने के साथ ही मौत के कारणों की गहराई से जांच शुरू कर दी है। ... और पढ़ें

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