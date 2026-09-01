{"_id":"6a96d5133278fa7c94051c35","slug":"video-two-real-brothers-arrested-in-the-cantt-murder-case-rumors-also-circulating-that-the-third-accuse-2026-09-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"कैंट हत्या में दो सगे भाई गिरफ्तार, तीसरे आरोपी अंशु के भी पकड़े जाने की चर्चा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कैंट थाना क्षेत्र में चांदनी की हत्या के मामले में पुलिस ने दो सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी संतोष निषाद और विनोद निषाद को पकड़ा है। आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त बाइक, एक तमंचा और एक कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि घटना में आरोपियों के साथ एक अन्य व्यक्ति की भी भूमिका रही है। वहीं, तीसरे आरोपी अंशु के भी गिरफ्तार होने की चर्चा है। हालांकि पुलिस की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

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