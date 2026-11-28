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कानपुर के बृजेंद्र स्वरूप पार्क में आयोजित हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेले के तीसरे दिन शनिवार को सुबह आचार्य वंदन में डॉ. सुधांशु त्रिवेदी मुख्य वक्ता होंगे और दोपहर में हिंदू समागम आयोजित होगा। इसके अलावा शाम को फिल्म हनुमान अंश के कलाकारों के संवाद, अनन्या सिंह की भजन जैमिंग और अखंड हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया जाएगा, जबकि तिरुपति का धर्म प्रचार रथ आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।

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